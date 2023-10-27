Путин: у работников космической отрасли должна быть своя льготная ипотека

Владимир Путин на совещании на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва обратил внимание правительства РФ на заработные платы и условия предоставления займов на жильё сотрудникам космической отрасли.
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