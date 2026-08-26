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Петербуржцев приглашают на Доброрейв

Петербуржцев приглашают на Доброрейв

"Закрываем лето громко – встречаемся на ДОБРОРЕЙВЕ!" В программе DJ-сет и интерактивы от ведущего, творческие мастер-классы, яркие фотозоны "Прояви добро" и "Суперсила тим-лидера", стол с паракордом и стикерная.

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