Эксперты указали на популярность событийного туризма среди россиян

В текущем году количество событийных путешествий, приуроченных к культурному или спортивному мероприятию, среди российских туристов составило 60%, следует из опроса сервиса для путешествий «МТС Travel» среди 1 тыс.
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