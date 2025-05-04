Компания Маска за год планирует вживить возвращающий человеку зрение чип

Илон Маск, основатель компании SpaceX и куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), выразил надежду на то, что его компания Neuralink в течение ближайшего года сможет создать и внедрить в человеческий мозг чип, который вернёт зрение.
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