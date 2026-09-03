На ВЭФ-2026 подписали соглашение о строительстве глубоководного района морского порта Архангельск

проект является ключевым элементом комплексного развития Архангельского транспортного узла и концептуально меняет экономическую географию регионаНа Восточном экономическом форуме во Владивостоке Минвостокразвития России, правительство Архангельской области, Росатом и АО "СПК Глубоководный порт Архангельск" заключили соглашение о строительстве глубоководного района морского порта в Поморье.
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