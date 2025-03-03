Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Замкомроты: ВСУ некуда отступать, берем их в кольцо в Курской области

Замкомроты: ВСУ некуда отступать, берем их в кольцо в Курской области

В Судже в Курской области украинские боевики держатся из последних сил. Их техника и вооружение ограничены тем, что осталось в распоряжении, подкрепление не доезжает, сгорая под ударами российской авиации, артиллерии и БПЛА.

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