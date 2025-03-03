В Судже в Курской области украинские боевики держатся из последних сил. Их техника и вооружение ограничены тем, что осталось в распоряжении, подкрепление не доезжает, сгорая под ударами российской авиации, артиллерии и БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии