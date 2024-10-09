В Пензенской области детей кормили продуктовым фальсификатом

ПЕНЗА, 9 октября, ФедералПресс. Специалисты Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проверили продукты животного происхождения, которые поставляют в школы, детсады, больницы и дома престарелых.
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