Путин: все мои родственники родом из Тверской области

Президент России Владимир Путин сообщил, что все его родственники родом из Тверской области. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.
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