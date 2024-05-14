Жители Киржачского района протестуют против промзоны у себя под носом

42 гектара рядом с садами и дачами власти хотят вывести из категории земель сельхозназначения.На прошлой неделе в Киржачском районе прошли общественные слушания по изменению генплана сельского поселения Филипповское.
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