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Воронежские новости

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Организатор концерта Канье Уэста столкнулся с первым иском в Воронеже

Организатор концерта Канье Уэста столкнулся с первым иском в Воронеже

Центральный районный суд Воронежа назначил на 7 октября предварительное заседание по иску о защите прав потребителей к компании Say Agency — организатору концертов рэпера Канье Уэста в России.

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