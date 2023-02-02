Вечерняя Москва

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Сергунина объявила тему культурно-исторической программы ВДНХ на 2023 год

Сергунина объявила тему культурно-исторической программы ВДНХ на 2023 год

На ВДНХ в честь 100-летнего юбилея Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки подготовили культурно-историческую программу под названием «ВДНХ в отражении времени», которая будет главной на протяжении всего 2023 года.

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