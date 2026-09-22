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"Т-Бизнес секреты": объем услуг по ремонту в России вырос почти на 12% за год

"Т-Бизнес секреты": объем услуг по ремонту в России вырос почти на 12% за год

Объем оказанных россиянам услуг по ремонту в первой половине 2026 года достиг 129,6 млрд рублей. Это на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 115,8 млрд рублей.

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