Суд оставил в СИЗО экс-начальника департамента предпринимательства Витухина

Расследование уголовного дела в отношении Виталия Витухина по двум уголовным статьям продолжается. Новосибирский областной суд 12 августа рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на поставление об аресте бывшего начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина.
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