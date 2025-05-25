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Царьград

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Грузинский певец Эрекле Гецадзе оскорбил российский флаг на фестивале

Грузинский певец Эрекле Гецадзе оскорбил российский флаг на фестивале

На фестивале Tbilisi Open Air грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил российский флаг, что вызвало широкую огласку.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Позор Грузии!
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15 час.
Амара Карпова
Не певец💯а дикарь🤮
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14 час.
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