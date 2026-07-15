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МБА-МАИ официально сообщила о продлении контракта Сергея Балашова

Центровой Сергей Балашов остался в МБА-МАИ. Клуб официально сообщил о продлении контракта 29-летнего «большого» (206 см).

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