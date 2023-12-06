Пан Зе готов - втичь? Зеленский готовит план бегства в США: сотрудник американской секретной службы слил в сеть информацию о подготовке убежища для украинского президента.
«Зеленский уже не с нами» – бежавший в США киевский миллионер
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила михайлик
На Бога надейся, что бы он всю мразь поубирал
Ответить
9 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Размечтался укрожид, что со смехуечками прокатит, а мозгами не разжился отродясь. Президентом захотелось быть. А теперь по счетам придется платить и нехрена жалиться его жене, сама еще та оторва. Идите копайте себе могилу общую большую, а то отъелись не влезете. Если США их не уроет, то народ еще как его уроет, да не однократно. И за причинное место повесят. Не жить им на этом свете. Его и други прикопают и не поморщатся, что никто и места знать не будет. Однозначно---допрыгался наркоша
Ответить
5 час.
ч
чвсатпкьл
Свидетельство о натурализации Зеленского в США №35701632 гы- гы-гы 😅🤣😂 а почему отсутствует печать департамента USCIS США. Каждый кому интересно найдёт подобный рисунок в интернете и все они с печатями. Бьюсь об заклад, что этот фотошоп сварганен на Украине заговорщиками против Зеленского. Хотя пресса много пишет об этом, и никто не говорит об этом как о ложном сообщении. Статья Джессики Девлин: “Unprecedented US Operation to Shelter Zelensky Raises Eyebrows”. Беспрецедентное расходование ресурсов США и грантов на получение гражданства в связи с длительным пребыванием президента Зеленского в США ставит под сомнение неопределенное будущее руководства Украины в условиях продолжающегося конфликта.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии