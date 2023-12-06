«Зеленский уже не с нами» – бежавший в США киевский миллионер

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Размечтался укрожид, что со смехуечками прокатит, а мозгами не разжился отродясь. Президентом захотелось быть. А теперь по счетам придется платить и нехрена жалиться его жене, сама еще та оторва. Идите копайте себе могилу общую большую, а то отъелись не влезете. Если США их не уроет, то народ еще как его уроет, да не однократно. И за причинное место повесят. Не жить им на этом свете. Его и други прикопают и не поморщатся, что никто и места знать не будет. Однозначно---допрыгался наркоша