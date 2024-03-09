Forbes узнал о неспособности ВСУ за два года найти применение словенским танкам

Украинские войска на протяжении почти двух лет не могут найти практическое применение словенским гибридным танкам М-55СС, которые получили еще в 2022 году, — хотя по некоторым характеристикам они превосходят немецкие Leopard.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии