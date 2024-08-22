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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин объявил Россию ковчегом спасения

Путин объявил Россию ковчегом спасения

Коллаж Царьграда Президент Путин подписал указ, который позволяет людям всего мира искать в России убежища от сатанизма, захватившего Запад.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Всех террористов и наркоторговцев со всего мира соберём? Как это? А ведь совсем недавно проходила крикливая кампания в СМИ (сейчас как-то поиссякла) по &quot;понаехавшим&quot; с наших же недавно югов, из стран с которыми договоры о безвизе...
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