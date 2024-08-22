Путин объявил Россию ковчегом спасения

Дмитрий Боев

Всех террористов и наркоторговцев со всего мира соберём? Как это? А ведь совсем недавно проходила крикливая кампания в СМИ (сейчас как-то поиссякла) по "понаехавшим" с наших же недавно югов, из стран с которыми договоры о безвизе...