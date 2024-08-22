Коллаж Царьграда Президент Путин подписал указ, который позволяет людям всего мира искать в России убежища от сатанизма, захватившего Запад.
Путин объявил Россию ковчегом спасения
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Всех террористов и наркоторговцев со всего мира соберём? Как это? А ведь совсем недавно проходила крикливая кампания в СМИ (сейчас как-то поиссякла) по "понаехавшим" с наших же недавно югов, из стран с которыми договоры о безвизе...
Ответить
9 час.
Румина Мавлеева
Своих спасать надо.
Ответить
7 час.
Татьяна Пономарева
Идет планомерное замещение русского народа. Для нас места в своей стране нет.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии