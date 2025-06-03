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РФ не позволила Бербок стать председателем сессии ГА ООН без голосования

РФ не позволила Бербок стать председателем сессии ГА ООН без голосования

Россия запросила проведение в ООН голосования по утверждению кандидатуры экс-министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА), сообщил источник в Организации Объединённых Наций.

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Комментарии
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Eduard
Правильно,нам плевать кого Германия выставит,она в ООН не одна!
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2 час.
Eduard
Анналена Хренвбок!
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2 час.
Eduard
Бербок аналог Псаки из Германии!
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2 час.
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