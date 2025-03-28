Родительская суббота 29 марта-2025: почему нельзя оставлять еду на кладбище

Как помянуть усопших, что необходимо совершить в этот день, а что в родительскую субботу делать запрещено? Когда Родительская суббота в марте 2025? Ближайшая родительская суббота в 2025 году приходится на 29 марта, и она является второй по счету в период Великого поста.