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Вечерний Новосибирск

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Родительская суббота 29 марта-2025: почему нельзя оставлять еду на кладбище

Родительская суббота 29 марта-2025: почему нельзя оставлять еду на кладбище

Как помянуть усопших, что необходимо совершить в этот день, а что в родительскую субботу делать запрещено? Когда Родительская суббота в марте 2025? Ближайшая родительская суббота в 2025 году приходится на 29 марта, и она является второй по счету в период Великого поста.

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