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Царьград

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Пособники террориста во главе ДУМ РФ: Силантьев напомнил, кем являются братья Аляутдиновы

Пособники террориста во главе ДУМ РФ: Силантьев напомнил, кем являются братья Аляутдиновы

Скандал с разрешением многожёнства в России, как выяснилось, не затих и не исчерпан. В ДУМ России всё ещё высказываются по теме и явно недовольны, что не удалось протолкнуть в массы инициативу, вызвавшую огромный резонанс со знаком "минус" в обществе.

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Комментарии
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Амара Карпова
Кто бы сомневался🤬
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