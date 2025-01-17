Пособники террориста во главе ДУМ РФ: Силантьев напомнил, кем являются братья Аляутдиновы

Скандал с разрешением многожёнства в России, как выяснилось, не затих и не исчерпан. В ДУМ России всё ещё высказываются по теме и явно недовольны, что не удалось протолкнуть в массы инициативу, вызвавшую огромный резонанс со знаком "минус" в обществе.