Почему все газеты и книги желтеют, и Как подобное предотвратить

Почему вся пресса жёлтая. Вот не зря прессу язвительно называют «жёлтой». Стоит только подержать в руках старую газету с такими же безнадёжно устаревшими сенсациями, как сразу убеждаешься в истинности этого прозвища.
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