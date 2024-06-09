Владимир Кошевой: «У меня возникает эмоциональная зависимость от моих персонажей»

Владимир Кошевой — о том, как он перевоплощается в Сталина и МейерхольдаПРЕСС-СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА РОССИИ (АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА) Владимир Кошевой и Олеся Соколова в спектакле «Мейерхольд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии