Экс-аналитик ЦРУ Биб: Байден скрыл истинное положение Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден скрыл от своих союзников настоящее положение дел на Украине, а подтверждением этого являются попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона.
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