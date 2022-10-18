Беда со вкусом: 12 звезд, которые безобразно одеваются

И ладно бы они разочек так разочаровали публику. Так нет, периодически демонстрируют дурной вкус. Успех любой звезды зависит не только от ее успешности в шоубизнесе, уровня таланта, количества новостей, которые окружают ее жизнь, или благосостояния.