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Беда со вкусом: 12 звезд, которые безобразно одеваются

Беда со вкусом: 12 звезд, которые безобразно одеваются

И ладно бы они разочек так разочаровали публику. Так нет, периодически демонстрируют дурной вкус. Успех любой звезды зависит не только от ее успешности в шоубизнесе, уровня таланта, количества новостей, которые окружают ее жизнь, или благосостояния.

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