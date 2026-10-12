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Светлана Сорокина: «Я не умираю от телевидения» — принципы, дочь Тоня и жизнь вне студии

Светлана Сорокина: «Я не умираю от телевидения» — принципы, дочь Тоня и жизнь вне студии

Светлану Сорокину когда-то знали по голосу — его невозможно было спутать ни с чьим другим. Её новостные выпуски смотрела вся страна, интервью с первыми лицами государства становились событием.

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