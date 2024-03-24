Развернувшись, автобус ФК «Севастополь» попал в аварию

Запланированный матч в Чечне был отменен из-за террористического акта в «Крокус Сити Холле». Уже по дороге домой большой (52-местный) автобус севастопольского футбольного клуба попал стал участником дорожно-транспортного происшествия.
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