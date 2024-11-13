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Врач рассказал об опасности авиаперелета с насморком

Врач рассказал об опасности авиаперелета с насморком

Врач Роман Иванов рассказал, чем может обернуться авиаперелет для пассажира с насморкомНекоторые люди после перелета замечают, что обычный насморк оборачивается более серьезными заболеваниями.

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