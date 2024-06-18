Сенатор США: Трамп может санкционировать удары по России

Бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке поддерживает американскую военную помощь Украине и, если бы он снова стал президентом, мог бы разрешить использование американского оружия по целям на территории России.
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