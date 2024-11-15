Старт дрона-камикадзе с использованием реактивного ускорителя на полигоне в КНДР (с) Фото ЦТАК Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетил новые испытания дронов-камикадзе на полигоне.
Новые испытания дронов-камикадзе в КНДР
Комментарии
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Житель Империи
Показали по ТВ, уж очень новый северокорейский дрон похож на Русский «Ланцет», на испытании присутствовал Ким Чен Ин и показательно была уничтожена старая BMW.
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16 час.
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