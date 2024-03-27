ОСН: чтобы ребенок отвык от смартфона, нужно найти интересную альтернативу

Зависимость ребенка от гаджетов чревата проблемами с умственным развитием и физическим здоровьем. Так, обучение через экран искажает у детей реальную картину мира, формирует сложности в общении с людьми и вниманием, а также приводит к потере интереса к учебе.
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