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Блогер Гусейн Гасанов не признал вину по делу об отмывании 68 миллионов рублей

Блогер Гусейн Гасанов не признал вину по делу об отмывании 68 миллионов рублей

Защита блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании 68 миллионов рублей через приобретение апартаментов в деловом комплексе «Москва-Сити», сообщила о непризнании вины и уповании на оправдательный приговор.

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