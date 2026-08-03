Блогер Гусейн Гасанов не признал вину по делу об отмывании 68 миллионов рублей

Защита блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании 68 миллионов рублей через приобретение апартаментов в деловом комплексе «Москва-Сити», сообщила о непризнании вины и уповании на оправдательный приговор.
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