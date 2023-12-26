Индекс Деда Мороза: на сколько подорожали услуги новогодних аниматоров в Кургане

В Кургане спрос на Деда Мороза и Снегурочку в сезоне 2023–2024 стабильно высокий. Самый минимальный чек за услуги новогодних аниматоров начинается от 1200 рублей, а максимальный ценник составляет 10 000 рублей.
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