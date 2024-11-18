«Аврора», «кубанская» и «золотистая» сорта айвы появились на ярмарке в Свиблове

На ярмарке выходного дня в Свиблове можно купить айву. Она известна человечеству уже более 4000 лет. Этот универсальный фрукт можно употреблять как в свежем виде, так и использовать для приготовления соусов, компотов, а также в качестве приправы для мяса или рыбы.