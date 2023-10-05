Доллар снова по перешагнул отметку в 100 рублей

Профильные российски СМИ, по состоянию на 7 вечера 5 октября 2023 г. сообщили, что на Мосбирже курс доллара по расчётам "на завтра" пересёк отметку "100" и был зафиксирован на 100 рублях 41 копейку за один американский доллар и это на 82 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, что уже довольно много, то есть падение рубля ускорилось, несмотря на все попытки ЦБ предотвратить этот процесс.
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