МЗКТ: как работает легендарный автозавод в наши дни?

Минский завод колесных тягачей, он же «МЗКТ» – это один из крупнейших автозаводов в Беларуси. В 1991 году он вышел из состава Минского автомобильного завода («МАЗ») и продолжил свой путь в направлении выпуска дорожных и внедорожных автомобилей высокой грузоподъемности.
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