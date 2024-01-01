МЗКТ: как работает легендарный автозавод в наши дни?

Минский завод колесных тягачей, он же «МЗКТ» – это один из крупнейших автозаводов в Беларуси. В 1991 году он вышел из состава Минского автомобильного завода («МАЗ») и продолжил свой путь в направлении выпуска дорожных и внедорожных автомобилей высокой грузоподъемности.