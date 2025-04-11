Грибной календарь столицы откроют строчки и сморчки

С наступлением теплой погоды на природных территориях столицы начнут показываться грибы. Одними из первых появляются сумчатые — строчки и сморчки, рассказали в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
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