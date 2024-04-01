В Приангарье победителям чемпионата «Абилимпикс» повысили премиальные

В Иркутской области увеличили премии губернатора, присуждаемые победителям и призерам финального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья “Абилимпикс”, а также их наставникам.
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