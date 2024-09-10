Дайджест дня: Ariya Nismo, гибриды Sollers и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Драйверский электрический кроссовер Nissan Ariya Nismo был представлен в Японии еще в начале этого года, а на местный рынок вышел весной.
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