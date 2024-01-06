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«Знакомый предлагал сделать выстрел и получить $10 тысяч. Я сразу отказался и перестал с ним общаться». Васильев о том, как ему предлагали стать киллером

Дмитрий Васильев – двукратный победитель Олимпийских игр в биатлоне (1984, 1988). Он завершил карьеру в 1989 году.

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