Путин решил будущее IKEA и TetraPak в России

Президент Владимир Путин решил будущее в России крупнейших европейских брендов IKEA и TetraPak. Их уже заменили местные производители, некоторые из которых не просто расширяют производства, а готовы начать экспансию на рынки Китая.
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