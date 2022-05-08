Вільям Бернс Глава ЦРУ: Путін може “подвоїти ставки”; у війні в Україні Раніше Вільям Бернс заявляв, що не можна легковажно ставитися до ядерних погроз Москви Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у суботу, що президент Росії Володимир Путін вважає, що подвоєння зусиль у військовому конфлікті в Україні покращать його шанси на успішний […] Сообщение Глава ЦРУ: Путін може «подвоїти ставки» у війні в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.