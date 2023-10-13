На ВДНХ проведут цикл лекций о великих скульпторах

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдёт цикл лекций «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» о скульпторах, которые творили в период становления нового советского искусства после Великой Октябрьской революции.
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