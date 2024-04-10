Слежка за Россией: Британия пригнала в Румынию свои истребители

Британия отправила в Румынию шесть истребителей Typhoon. Они будут участвовать в миссии НАТО.Официально Британия заявила, что истребители "прибыли в Румынию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства".
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