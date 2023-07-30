Высокие температуры и отсутствие осадков привели к массовым пожарам в Греции, затрагивающим южные районы и острова.
"Холодным душем" стал ответ России на просьбу Греции помочь с пожарами на Родосе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЗ
Вячеслав Зязев
А как быть с либеральным лозунгом: "Все люди - братья!"? Что с тобой, греческий брат? От Царя Леонида выродиться до Каина?
Ответить
16 час.
Ольга Кожемякина
Пора бы всем сабировым усвоить, что все такие помощи воспринимаются, как слабость России и ее заискивание перед Западом. Как вы думаете, почему заморский хозяин Греции не спешит на помощь?! Хватит думать о престижах, надо защищать интересы собственной страны, своего народа, а о Греции пусть думает пресловутый ЕС. Греция заслужила наш отказ от помощи своим хамским поведением по отношению к России. Пусть ей помогает поганая и подлая Пиндосия: они же именно этой заморской стране продолжают лизать грязные пиндосовские задницы! Вот и пусть продолжают вылизывать пока горят их земли.
Ответить
10 час.
ВП
Валерий Полуянов
Пусть пендосю просят.
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии