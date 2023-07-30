Ольга Кожемякина

Пора бы всем сабировым усвоить, что все такие помощи воспринимаются, как слабость России и ее заискивание перед Западом. Как вы думаете, почему заморский хозяин Греции не спешит на помощь?! Хватит думать о престижах, надо защищать интересы собственной страны, своего народа, а о Греции пусть думает пресловутый ЕС. Греция заслужила наш отказ от помощи своим хамским поведением по отношению к России. Пусть ей помогает поганая и подлая Пиндосия: они же именно этой заморской стране продолжают лизать грязные пиндосовские задницы! Вот и пусть продолжают вылизывать пока горят их земли.