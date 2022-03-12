На строительство детсада в рязанском Семчине выделили 195,8 млн рублей

Подрядчику нужно будет установить не менее двух камер видеонаблюдения. Также он должен будет осуществить земельные работы, устройство фундамента и оснований, возвести несущие конструкции, кровли, фасада и сделать внутренние отделочные работы.
Подрядчику нужно будет установить не менее двух камер видеонаблюдения. Также он должен будет осуществить земельные работы, устройство фундамента и оснований, возвести несущие конструкции, кровли, фасада и сделать внутренние отделочные работы.
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