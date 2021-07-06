Тайны...

7 484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михалыч
    Очередная сказочка официальных историков. А не задавались ли они вопросом: из какого бамбука были доспехи и оружие эт...Генрих III - один...
  • Наум Наумов
    Счастья Вам и благополучия.Великая тайна иуд...
  • СанСаныч Демченко
    Я -прекрасно знаю, что мне делать на этой грешной земле..Всё человеческое..стыд, совесть,сопереживание,любовь,дружба....Великая тайна иуд...

Античные пирамиды.

Античные пирамиды.

Я уже рассказывал про свою гипотезу о том, что остроконечная форма египетских пирамид на самых древних их изображениях является подлинной и она имеет прямое отношение к форме пирамид, которые строила античная цивилизация, погибшая,  по версии О.

Вернуться к статье
11
Обсудить
егор егоров
Что бы исправить форму пирамид, как это утверждает автор надо приложить не меньше усилий, чем было затрачено, для постройки этих пирамид.

Картина дня

наверх