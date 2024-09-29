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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финал клубного ЧМ пройдет на «Метлайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси. Майами, Атланта, Лос-Анджелес, Вашингтон тоже примут матчи турнира

Чемпионат мира среди клубов пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года, в нем примут участие 32 клуба.

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