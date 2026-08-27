Грузия - Я отстоял очередь на границе. Рассказываю

МВД Грузии официально опровергло данные о рекордном пассажиропотоке через «Верхний Ларс». Через пропускной пункт на российско-грузинской границе за последние сутки прошло чуть больше 16 тыс.
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