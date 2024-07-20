Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинцев призвали готовиться к ужасам зимы без воды и света

Украинцев призвали готовиться к ужасам зимы без воды и света

Украинцам следует готовиться к крайне тяжелой зиме с длительными отключениями электроэнергии Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила руководитель пресс-службы НАК Укрэнерго Мария Цатурян.

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